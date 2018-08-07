В Японии рекомендовали эвакуацию 89 тысяч человек из-за тайфуна «Шаньшань»

15:12 | 8.08.2018

Власти города Мобара в японской префектуре Тиба, расположенной неподалеку от Токио, рекомендовали 89 тысячам местных жителей эвакуироваться в связи с приближением тайфуна «Шаньшань», сообщает РИА «Новости».



По данным Японского метеорологического агентства, сегодня и завтра острова Идзу и Хонсю накроют проливные дожди и шквалистый ветер, порывы которого могут достигнуть 180 км/ч.



Тайфун должен обрушиться на столичный регион в ночь со среды на четверг. Сейчас его приближение предвещает лишь начавшийся ночью дождь, отмечает РИА «Новости».