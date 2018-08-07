В Подмосковье найден клад с серебряными монетами времен Ивана Грозного

14:53 | 8.08.2018

В Павлово-Посадском районе Московской области археологи нашли керамический сосуд, в котором 400 лет хранились монеты, отчеканенные во время царствования Ивана Грозного и Бориса Годунова. В кубышке находились 623 серебряные монеты на сумму 6 рублей 23 копейки. На эти деньги в XVII столетии можно было построить большой дом и приобрести рабочую лошадь с коровой, отмечает РБК. Вместе с монетами в сосуде был медный крестик. Эксперты отмечают, что его, скорее всего, положили как оберег.



Особенно интересно, что большую часть клада составляют новые, не успевшие побывать в обращении монеты. Ранее археологи не находили «крестьянские» клады с такой крупной суммой и с таким необычным составом.