На 74-м году жизни умер военный тележурналист Михаил Лещинский

14:49 | 8.08.2018

Известный советский и российский тележурналист, военкор и политический обозреватель Михаил Лещинский скончался на 74-м году жизни. Как напоминает gazeta.ru, Лещинский более 40 лет работал в радио- и теледокументалистике. Он четыре года вел программу «Служу Советскому Союзу», был собственным корреспондентом Центрального телевидения СССР в Афганистане, а также возглавлял военный отдел РГТРК «Останкино».