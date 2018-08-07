Россия и мир
14:43 | 8.08.2018
ЦИК одобрил сразу три заявки на проведение референдума о пенсионном возрасте
Затем ЦИК одобрил формулировку вопроса от инициативной группы, которая провела собрание в Подмосковье. Московская областная подгруппа хочет вынести на референдум такой вопрос: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 г. возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».
Вопрос, который КПРФ предлагает вынести на референдум, звучит так: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин — 60 лет, для женщин — 55 лет), повышаться не должен?»
© «Вечерние Ведомости»
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