Московская полиция задержала подозреваемых в избиении актера Сами Насери

11:27 | 8.08.2018

Московская полиция задержала троих мужчин, которые подозреваются в избиении французского актера, звезды фильма «Такси» Сами Насери. По некоторым данным, ими оказались граждане Белоруссии, передает gazeta.ru. «Все они подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (часть 3 статьи 111 УК РФ)», — сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Он отметил, что следствие планирует добиваться ареста задержанных.



Как сообщалось ранее, 5 августа актёр со своим братом Ларби Насери отдыхали в баре на Тверской улице в Москве, где между ними и неизвестными людьми произошёл конфликт. Позже актер был успешно прооперирован в институте глазных болезней имени Гельмгольца.