Во Флориде в результате стрельбы у библиотеки пострадал один человек

11:22 | 8.08.2018

В США в штате Флорида произошла стрельба возле библиотеки, в результате инцидента пострадал один человек.



Инцидент произошел 7 августа около полудня (19:00 мск) в городе Форт-Лодердейл округа Броуард. Мужчина, находившийся рядом с библиотекой, получил огнестрельное ранение. Пострадавшего сразу же доставили в больницу, о состоянии его здоровья не сообщается. Как отмечается, полиция эвакуировала людей из здания.



Полиция заявила, что стрельба началась во время ссоры между двумя мужчинами, подозреваемый сбежал с места происшествия, отмечает телеканал NBC.