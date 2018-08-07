Между Сахалином и Хоккайдо заработала паромная переправа

11:18 | 8.08.2018

Паромная переправа начала работу на линии Корсаков (Сахалин) — Вакканай (Япония). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию «Дальтранссервис». «Судно «Пингвин-32», которое курсирует на линии, соединяющей Сахалин с японским островом Хоккайдо, утром 8 августа вышло из Корсакова в первый рейс. На его борту всего 13 пассажиров, однако на следующие рейсы билеты активно раскупают», — рассказали РИА «Новости» в компании.



Отмечается, что судно будет курсировать между Сахалином и Хоккайдо в августе и сентябре. Время в пути составляет 4,5 часа. На август раскуплено почти 80 % билетов, добавил представитель компании.