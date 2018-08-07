Саудовская Аравия прекращает все медицинские программы в Канаде

11:11 | 8.08.2018

Саудовская Аравия прекратила все медицинские программы в Канаде, сообщает Reuters со ссылкой на Saudi Press Agency.



По словам саудовского атташе по делам здравоохранения Фахда бин Ибрахим Аль-Тамими, Эр-Рияд приостанавливает все программы лечения в Канаде и координационную работу с канадскими властями в сфере здравоохранения. Все саудовские пациенты будут вывезены из страны, а их лечение продолжится в других местах.



Соответствующее решение власти королевства приняли на фоне разногласий между Эр-Риядом и Оттавой, причиной которых послужили задержания гражданских активистов в Саудовской Аравии, отмечает iz.ru.