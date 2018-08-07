Илон Маск хочет выкупить все акции компании Tesla и вывести ее с биржи

11:00 | 8.08.2018

Генеральный директор Tesla Илон Маск заявил о том, что собирается выкупить все акции основанной им компании и вывести ее с биржи; об этом предприниматель написал во вторник у себя в твиттере. «Я рассматриваю возможность выкупа Tesla из расчёта $420 за акцию. Финансирование обеспечено», — заявил Маск.



Как отмечает РБК, Маск подчеркнул, что окончательное решение о превращении Tesla в частную компанию еще не принято. Он также рассказал, что хотел бы видеть среди акционеров только работников компании. Поэтому они должны либо согласиться с изменением статуса Tesla, либо продать ее акции по цене $420 за штуку. Маск сообщил, что разослал соответствующее письмо всем акционерам компании и позже расскажет о результатах голосования.



Кроме того, Маск заявил, что, если основанная им компания по производству электромобилей Tesla превратится из публичной в частную, цена ее акций будет меньше колебаться.