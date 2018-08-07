Хамовнический суд Москвы арестовал недвижимость Евгения Петросяна и Елены Степаненко

10:50 | 8.08.2018

Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на все имущество юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Как уточнил адвокат Петросяна Сергей Жорин, такое решение было принято в рамках бракоразводного процесса, передает Kp.ru. По его словам, все «культурные ценности переданы на ответственное хранение Степаненко».



Иск о разделе совместно нажитого имущества, поданный Степаненко, был зарегистрирован 4 июля. Защита Петросяна подала встречный иск к Степаненко, в котором просит поделить имущество поровну. Процесс ведет Хамовнический районный суд Москвы, отмечает РИА «Новости».