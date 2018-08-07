По данным СМИ, Путин предложил Трампу ограничить ядерное вооружение

10:22 | 8.08.2018

Путин на переговорах с Трампом предлагал вынести на обсуждение меморандум, где упоминались в том числе ядерное разоружение и запрет на применение оружия в космосе. Об этом сообщает Politico со ссылкой на «российский документ».



Текст документа был передан Трампу в ходе двухчасовых переговоров лидеров государств, происходивших тет-а-тет, утверждает издание. Документ озаглавлен «Диалог по проблеме контроля над вооружениями». Как утверждает издание, источником утечки документа являются российские официальные лица, причастные к организации встречи.



Как отмечает ТК «Дождь», после переговоров в Хельсинки в Конгрессе США призывали Трампа отчитаться о темах беседы с Путиным, на которой присутствовали лишь переводчики. Официально по итогам встречи говорилось, что главы России и США обсуждали ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом.