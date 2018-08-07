Госсекретарь США Майк Помпео призвал Петра Порошенко выполнить требования МВФ

10:06 | 8.08.2018

Госсекретарь США Майк Помпео в среду провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко и призвал к выполнению Украиной требований МВФ, сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.



«Госсекретарь приветствовал недавнее принятие законопроектов о борьбе с коррупцией и закона о национальной безопасности, а также призвал Украину выполнить нереализованные требования МВФ», — говорится в заявлении.



В распространенном в ночь на среду на сайте Порошенко сообщении о беседе подчеркивается, что «стороны поддержали подходы к дальнейшему противодействию российской агрессии и восстановлению территориальной целостности Украины, в том числе с учетом последних контактов между главами двух государств», отмечает «Интерфакс».