Петр Порошенко поручил узаконить воинское приветствие «Слава Украине!»

15:47 | 7.08.2018

Президент Украины Петр Порошенко поручил законодательно закрепить военное приветствие в ВСУ на «Слава Украине!» и «Героям слава!» вместо «Здравствуйте, товарищи!» и «Здравия желаю (желаем)!». Порошенко «поручил подготовить изменения в закон Украины, которым утверждаются воинские уставы», сообщил министр обороны страны Степан Полторак, передает «Укринформ». При этом пока законопроект является «сырым», отметил министр.



Планируется, что новое приветствие будет использовано уже во время парада в честь Дня независимости Украины в Киеве 24 августа.