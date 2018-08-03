В Германии пару приговорили к 12 годам заключения за торговлю своим 10-летним сыном

15:33 | 7.08.2018

Земельный суд немецкого города Фрайбург приговорил во вторник 39-летнюю женщину, которая в течение нескольких лет продавала своего 10-летнего сына педофилам в Интернете, и ее 48-летнего сожителя, ранее осужденного за педофилию, к 12 с половиной и 12 годам заключения соответственно, сообщает телеканал N24.



Им в вину вменяется более 60 преступлений сексуального характера. Суд доказал, что как минимум два года пара насиловала своего сына и предлагала его для удовлетворения сексуальных потребностей иностранцам и соотечественникам в сети даркнет. Их жертвой также стала трехлетняя дочь знакомых. Осужденные должны выплатить пострадавшим детям по €42 500.



Также полиции удалось арестовать еще восьмерых мужчин, которые пользовались незаконными услугами. Они попали в поле зрения следователей благодаря видеосъемке преступлений. Сам ребенок отправлен в приемную семью, он не принимал участие в судебном процессе.



Группа специалистов продолжает работу над делом. Специалисты уже выяснили, что школа, где учился мальчик, направляла запросы в органы опеки, подозревая, что в отношении ребенка может совершаться насилие, однако эти запросы были проигнорированы, передает riafan.ru.

