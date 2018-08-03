Трамп заявил, что никто не сможет вести бизнес одновременно с Вашингтоном и Тегераном

15:26 | 7.08.2018

Президент США Дональд Трамп, комментируя восстановление американских санкций в отношении Ирана, заявил, что никто не сможет одновременно вести бизнес с Вашингтоном и Тегераном, передает russian.rt.com. «Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести бизнес с США», — подчеркнул американский президент. Он отметил, что просит «о мире на земле — не меньше!».



7 августа США восстановили первый блок антииранских санкций. Ограничительные меры затронут автомобильный сектор страны, а также торговлю золотом и другими металлами. Второй блок ограничений вступит в силу в ноябре, отмечает iz.ru.