В Минздраве назвали российские регионы с самыми здоровыми детьми

14:54 | 7.08.2018

Минздрав России назвал регионы, в которых в 2017 году зафиксировано наименьшее число болезней у детей до 14 лет, сообщает RT.



Регионом с самыми здоровыми детьми стала Чечня. По информации ведомства, в прошлом году в Чечне на сто тысяч детей пришлось 62 969,7 случая заболеваний. В пятерку самых «здоровых» по этому показателю регионов также вошли Кабардино-Балкария (115 723,7), Республика Тыва (125 022,2), Адыгея (132 902,7) и Бурятия (141 168,6), передает РИА «Новости».



Минздрав также назвал субъекты РФ с наибольшим числом болезней среди детей до 14 лет. Хуже всего обстоят дела в Ненецком автономном округе (352 120), Чукотском АО (349 436,5), Карелии (337 077,2), Коми (335 574) и Архангельской области (333 831,2).