Стали известны имена высланных из РФ греческих дипломатов

14:46 | 7.08.2018

Ответ России на решение Греции выслать двух российских дипломатов коснулся главы политического бюро министра иностранных дел страны Йоргоса Сакеллариу, торгового представителя посольства в Москве Адамантио Каритиано и сотрудника отдела печати и коммуникаций Андреа Таки. Об этом сообщили греческие СМИ Capital и Protothema.



Ранее МИД России вручил послу Греции ноту об ответных мерах в связи с тем, что 11 июля стало известно о высылке греческими властями двоих российских дипломатов и запрете на въезд в страну ещё двум, напоминает russian.rt.com.