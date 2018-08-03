81-летний американский актёр и режиссёр Роберт Редфорд объявил о завершении карьеры

11:19 | 7.08.2018

Американский актёр и режиссёр Роберт Редфорд объявил о завершении карьеры. Слова 81-летнего кинематографиста приводит журнал Entertainment Weekly.



«Никогда не говори "никогда", но я довольно серьезно решил, что в отношении актерства для меня на этом всё», — сказал он. По словам 81-летнего актера, он хочет уйти на позитивной ноте и двигаться вперед, к пенсии. При этом он отметил, что может согласиться стать режиссером в каком-либо проекте, сообщает lenta.ru. Редфорд добавил, что его последней актерской работой станет роль Форреста Таккера в картине «Старик и ружье».



За свою 60-летнюю карьеру Редфорд снялся в таких фильмах, как «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид», «Великий Гэтсби» и «Вся президентская рать». В 1981 году Редфорд получил премию «Оскар» за лучшую режиссуру в фильме «Обыкновенные люди», напоминает gazeta.ru.