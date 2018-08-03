США восстановили первый блок санкций против Ирана

11:15 | 7.08.2018

Соединённые Штаты сегодня восстановили первый блок санкций против Ирана. Ограничительные меры касаются автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами. Цель Вашингтона – отрезать Тегеран от валютных и основных сырьевых рынков, чтобы остановить рост политического и военного влияния Ирана на Ближнем Востоке, отмечают западные эксперты, передает «Эхо Москвы».



Как отмечает РБК, с 5 ноября США наложат ограничения на нефтяные операции Ирана, работу портовых операторов, сектора энергетики, судоходства и судостроения, а также на сделки иностранных финансовых учреждений с Центробанком Ирана.