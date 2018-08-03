В китайской провинции Гуйчжоу четыре человека погибли в результате выброса газа на шахте

11:05 | 7.08.2018

В результате выброса газа на одной из угольных шахт китайской провинции Гуйчжоу погибли четыре человека. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местные власти. Еще девять шахтеров пропали без вести, ведется поисково-спасательная операция.