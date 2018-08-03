В Верховной раде Украины рассказали о последствиях закрытия границы с Россией

11:00 | 7.08.2018

Украинская экономика окончательно рухнет в случае закрытия границы с Россией, заявил депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук в эфире телеканала «112 Украина».



6 августа в эфире телеканала парламентарий отметил, что перекрытие транспортной артерии нанесет вред в первую очередь украинцам, которые работают в РФ. Кроме того, по его словам, пострадает народное хозяйство, сообщает iz.ru.



Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинские власти рассматривают прекращение железнодорожного сообщения с Россией.