Бушующий на севере Калифорнии природный пожар стал крупнейшим в истории штата

10:33 | 7.08.2018

Площадь лесного пожара, бушующего на севере Калифорнии, превысила 1148,4 кв. км, он стал самым масштабным в истории штата. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти. На сегодняшний день пламя уничтожило около 75 жилых домов и столько же других строений. Его удалось локализовать только на 30 процентов.



Ранее крупнейшим природным пожаром в Калифорнии считался «Томас», разгоревшийся в начале декабря 2017 года, площадь которого составила 1140,8 кв. км.