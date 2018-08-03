Юлия Тимошенко объяснила, что спасает экономику Украины от краха

10:26 | 7.08.2018

Экономическую ситуацию на Украине спасают украинцы, которые работают за границей и перечисляют деньги своим родным, живущим в стране. Об этом у себя в Facebook написала лидер украинской политической партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она уточнила, что за 2018 год они перевели в бюджет страны примерно €5 млрд.



Она также раскритиковала нынешнее руководство страны, которое живет «все лучше и лучше», в то время как украинцы живут «все хуже и хуже».