Степаненко в рамках бракоразводного процесса отказалась от «огромной квартиры» Петросяна

10:19 | 7.08.2018

Юморист Евгений Петросян предложил своей жене Елене Степаненко забрать себе в рамках бракоразводного процесса квартиру, однако она отказалась, желая получить большую часть имущества, заявил адвокат артиста Сергей Жорин.



«Есть огромная квартира, которая, наверное, составляет половину от всего имущества. Евгений Ваганович предлагал оставить её Елене. Но она отказалась, требуя большую часть всего. Процентов восемьдесят, наверное», — приводит телеканал «360» слова адвоката. По мнению Жорина, такие условия являются унизительными для Петросяна.



Как напоминает РБК, о том, что Елена Степаненко подала в суд иск о разделе совместно нажитого с Евгением Петросяном имущества, стало известно в начале августа. Позже Петросян подал встречный иск. 6 августа в закрытом режиме суд принял его заявление к рассмотрению и назначил следующее заседание на 13 августа.