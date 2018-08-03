В Минюсте США назвали имена задержанных ФБР россиян

10:14 | 7.08.2018

Пятерых задержанных ФБР по делу о крупном мошенничестве, среди которых есть как минимум четверо россиян, зовут Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев, сообщила РИА «Новости» представитель Минюста США Николь Навас Оксман. По её словам, Лисицкий, Ливадный и Тупикин были задержаны 1 августа, а Дедусев — 2 августа. Кроме того, отмечается, что Максим Суверин был задержан 30 июля в Бостоне.



Как напоминают «Ведомости», в конце июля Минюст США сообщал о 25 задержанных по делу о крупном мошенничестве при продаже автомобилей, среди которых было семеро россиян. Общий ущерб от их деятельности оценивается в $4,5 млн. Максимальным наказанием по статье «Мошенничество» в США является тюремный срок на 30 лет, за сговор с целью отмывания средств — на 20 лет.