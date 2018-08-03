В Москве на 57-м году жизни умер актер из сериала «Чемпионы» Виктор Черненко

14:50 | 6.08.2018

В Москве на 57-м году жизни умер актер театра и кино Виктор Черненко. Об этом в соцсетях сообщила актриса Мария Берсенева. Артистка не назвала причину смерти Черненко. «Ушел на небо мой коллега, Виктор Черненко. Мой первый Каренин, мой лучший Каренин! Мой непревзойденный Воланд», — написала Берсенева.



Телевизионной публике Черненко был известен по своим киноработам, в частности по сериалу «Чемпион». О дате и месте похорон будет сообщено позднее, сообщает life.ru.