Россельхознадзор с августа 2015 года уничтожил более 26 тыс. тонн санкционной продукции

14:45 | 6.08.2018

Россельхознадзор с августа 2015 года уничтожил более 26 тыс. тонн продукции, ввозимой из стран, в отношении которых было введено продовольственное эмбарго. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на сообщение службы.



Из общего количества запрещенной к возу на территорию России львиная часть — 24,9 тысячи тонн — составляет растительная продукция и около тысячи тонн — животноводческая.



Как напоминает «Эхо Москвы», продукты уничтожают в соответствии с указом президента Путина, который был подписан 29 июля 2015 года. Под запрет попали мясо, мясная и молочная продукция, рыба, овощи и фрукты, в частности, из США и Евросоюза.