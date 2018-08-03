В Калифорнии легкомоторный самолет рухнул на парковку, погибли пять человек

14:38 | 6.08.2018

Двухмоторный самолет потерпел крушение в Южной Калифорнии, пять человек погибли, сообщает телеканал KGO-TV. ЧП случилось 5 августа в городе Санта-Ана. Самолет Cessna 414 упал на парковку возле одного из магазинов. На борту находились пять человек, выжить им не удалось. На земле пострадавших нет. Поврежден один из припаркованных автомобилей, передает regnum.ru.



По данным Федерального управления гражданской авиации США, пилот самолета сообщил о чрезвычайной ситуации незадолго до крушения. В настоящее время причина произошедшего не установлена.