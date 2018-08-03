Медведев предсказал «страшный конфликт» в случае вступления Грузии в НАТО

14:34 | 6.08.2018

Премьер-министр Медведев считает, что вступление Грузии в НАТО может иметь очень серьезные негативные последствия. «Это может спровоцировать страшный конфликт. Непонятно, зачем это надо», — сказал он, передает iz.ru.



Медведев также отметил, что вооруженный конфликт между Южной Осетией и Грузией можно было предотвратить. Он заявил, что не было «никакой неизбежности».



Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в середине июля заявил, что Грузия станет членом альянса.