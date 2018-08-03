Россия и мир
14:23 | 6.08.2018
Неизвестный хакер получил информацию об истребителе F-35 через Tinder
Отмечается, что утечка данных была предотвращена, так как женщина сообщила о взломе своему руководству. Это позволило оперативно принять последующие меры и провести расследование. Тем не менее какая-то «малая часть информации» была рассекречена.
Какая страна стоит за попыткой шпионажа, неясно, но вероятно, что в этом могут заподозрить разведслужбы России или Китая, отмечает издание.
© «Вечерние Ведомости»
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