Неизвестный хакер получил информацию об истребителе F-35 через Tinder

14:23 | 6.08.2018

Неизвестный хакер взломал аккаунт служащей ВВС Великобритании в приложении для знакомств Tinder, чтобы получить информацию об американском истребителе-бомбардировщике F-35 Lightning II, пишет Daily Mail.



Отмечается, что утечка данных была предотвращена, так как женщина сообщила о взломе своему руководству. Это позволило оперативно принять последующие меры и провести расследование. Тем не менее какая-то «малая часть информации» была рассекречена.



Какая страна стоит за попыткой шпионажа, неясно, но вероятно, что в этом могут заподозрить разведслужбы России или Китая, отмечает издание.