Власти Украины задумались о прекращении железнодорожного сообщения с Россией

14:17 | 6.08.2018

В правительстве Украины обсуждается возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Об этом заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян в телеэфире, передает «ТСН». «Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — заявил Омелян.



Как напоминает iz.ru, с октября 2015 года между странами полностью прекратилось авиасообщение. Пассажирские поезда еще ходят, но их число сократилось в разы по сравнению с тем, что было до 2014 года.