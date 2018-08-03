14:10 | 6.08.2018

В Египте чешский турист погиб в результате нападения акулы. Об этом сообщает Echo24 со ссылкой на Министерство иностранных дел Чехии.



Мужчина, который оказался дайвером, был убит в 20 километрах от берега в районе египетского курорта Марса‐Алам. Его останки нашли на пляже. Погибший отдыхал в Египте вместе с женой и ребенком. Муниципальными властями создана группа по расследованию случившегося.