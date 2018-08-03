Стивен Сигал рассказал о серьезном отношении к посту специального представителя МИД РФ

13:45 | 6.08.2018

Американский актер Стивен Сигал заявил о своем серьезном отношении к посту специального представителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.



«Я глубоко потрясен и польщен назначением специальным представителем российского Министерства иностранных дел по гуманитарным связям с США. Надеюсь, что мы сможем достичь мира, гармонии и положительных результатов в мире. Я очень серьезно отношусь к этой чести», — написал он в своем Twitter.



Сигал стал гражданином России 3 ноября 2016 года. Актёр имеет гражданство США, России и Сербии.