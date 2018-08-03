Смертельное ДТП в Челябинской области

В Ашинском районе Челябинской области, на 1557-м километре федеральной трассы М-5, произошло ДТП, в котором погибли два человека.Водитель микроавтобуса Iveco допустил столкновение своего автомобиля с впереди идущим грузовиком МАN.В результате ДТП водитель микроавтобуса и один из пассажиров, находившийся на переднем сиденье, от полученных травм скончались на месте происшествия, ещё пять человек получили травмы различной степени тяжести.На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.По предварительным данным, водитель микроавтобуса не рассчитал безопасную дистанцию и допустил столкновение.