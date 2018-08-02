Япония выразила протест Южной Корее из-за судна в районе спорных островов

17:17 | 3.08.2018

Япония выразила протест Южной Корее из-за исследовательского судна в районе спорных островов Такэсима (Токто). По словам генсекретаря японского кабмина Ёсихидэ Суга, ведение исследовательской деятельности в этом районе без согласия Японии неприемлемо, передает life.ru.



«По дипломатическим каналам мы потребовали от южнокорейской стороны объяснить маршрут исследовательского морского судна и выразили решительный протест. Проведение исследовательской деятельности без нашего согласия неприемлемо», — цитирует Сугу РИА «Новости».



Как напоминает iz.ru, необитаемые скалистые территории Такэсима стали предметом международного спора после 1945 года, когда Корея освободилась от японского колониального господства. Сейчас острова контролируют южнокорейские военные. Однако в Токио утверждают, что Сеул незаконно оккупировал территории, входящие в состав Японской империи в 1905 году.