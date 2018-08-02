В Амстердаме арестовали россиянина по подозрению в финансировании ИГ

17:11 | 3.08.2018

В аэропорту Амстердама был арестован гражданин России, который обвиняется в финансировании запрещенной в РФ террористической группировки "ИГ".



По данным агентства Associated Press, речь идет о 29-летнем россиянине Юсупе Б. Он был задержан по прибытии в аэропорт Амстердама из Южной Америки. Задержание проводилось в рамках расследования, которое ведет прокуратура Германии.



В заявлении немецких прокуроров отмечается, что Юсуп Б., вероятно, отправлял деньги в Сирию людям, связанным с ИГ. Эти средства тратились на тренировки боевиков ИГ и закупку оружия.