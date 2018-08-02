В Стокгольме полицейские застрелили юношу с синдромом Дауна из-за игрушечного пистолета

17:06 | 3.08.2018

Полиция шведской столицы застрелила 20-летнего Эрика Торелла, страдавшего синдромом Дауна, который вышел на улицу с игрушечным пистолетом, сообщает шведское издание Expressen.



По данным издания, Эрик Торелл рано утром 2 августа самостоятельно ушел из дома на улицу, как уже происходило несколько раз до этого. Торелл взял с собой игрушечный пистолет и направлял его на прохожих на улицах Стокгольма. Прибывшие для разбирательства сотрудники полиции потребовали у него опустить оружие. Всего в молодого человека стреляли три стража порядка, потому что он «вел себя угрожающе», когда к нему приближались. Молодой человек скончался через два часа.



Мама Эрика Торелла сообщила журналистам, что её сын был тяжёлым инвалидом, не мог говорить и не мог оценить ситуацию должным образом.