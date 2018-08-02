ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Новое время»

16:51 | 3.08.2018

ЦБ аннулировал лицензию на осуществление финансовых операций у столичного банка «Новое время». Подчеркивается, что банк лишен лицензии в связи с решением участников кредитной организации о ее добровольной ликвидации. Отмечается, что банк «Новое время» занимал 429-е место в банковской системе РФ по величине активов.