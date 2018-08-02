В России выросла госпошлина за выдачу загранпаспорта

16:34 | 3.08.2018

С 3 августа в России увеличиваются пошлины за оформление загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации. В частности, на заграничный паспорт нового поколения размер пошлины вырос с 3,5 тысячи до пяти тысяч рублей, для детей до 14 лет — с полутора тысяч до 2,5 тысячи рублей, передает РИА «Новости».



Кроме того, пошлина на выдачу водительского удостоверения увеличилась с двух до трёх тысяч рублей. Сумма за выдачу документа нового образца о регистрации транспортного средства возросла с 500 до 1,5 тысячи рублей.