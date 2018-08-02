39 % россиян считают вегетарианство вредным для здоровья

16:30 | 3.08.2018

Большинство россиян считает, что вегетарианство вредно для здоровья. Это следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). О том, что вегетарианство вредит здоровью, сказали 39 % респондентов, 20 % полагают, что такой образ жизни полезен, еще 27 % участников опроса заявили об отсутствии влияния вегетарианства на организм. Вместе с тем придерживаются этого рациона питания только 1 % тех, кто знает о вегетарианстве.