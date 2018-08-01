Капитализация Apple преодолела отметку в 1 триллион долларов

12:25 | 3.08.2018

Стоимость американской корпорации Apple перевалила за психологическую отметку в один триллион долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Nasdaq. Капитализация составила $1,006 трлн, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. Акции Apple в ходе торгов достигли отметки $207,05.



Как отмечает lenta.ru, стоимость компании выросла на фоне удачного отчета по итогам полугодия — прибыль компании смогла превзойти прогнозы аналитиков. Отчетность Apple порадовала инвесторов в технологические компании на фоне обвалов других технологических гигантов, например Facebook и Twitter.