Трамп заявил, что Россия недовольна его победой на выборах

12:21 | 3.08.2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия недовольна тем, что он победил на выборах 2016 года. Об этом сообщает Fox News. «Россия очень недовольна, что я выиграл выборы», — сказал Трамп, выступая в штате Пенсильвания. Он также добавил, что «хорошо поладил с Путиным». Кроме того, Трамп заявил, что на саммите с Путиным в Хельсинки они «обсудили все».