ЦБ РФ отозвал лицензию у «Нового промышленного банка»

12:14 | 3.08.2018

По решению Центрального банка России с 3 августа отозвана лицензия у столичного «Нового промышленного банка». Кредитная организация имела проблемы из-за рискованной бизнес-модели работы. Это привело к образованию на балансе большого числа активов низкого качества.



В РИА «Новости» отметили, что по величине активов «Новый промышленный банк» на 1 июня занимал 446-е место в банковской системе России.