Елена Степаненко обратилась в суд с иском о разделе имущества с Евгением Петросяном

12:08 | 3.08.2018

Актриса Елена Степаненко обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества с супругом, юмористом Евгением Петросяном, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда. «Исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества между супругами будет рассмотрено в суде 6 августа в 10:50», — сказал собеседник агентства.



Народный артист РСФСР Петросян отказался комментировать информацию о разводе с супругой, с которой он прожил в браке более 30 лет. Однако заявил, что ему ничего не известно об иске относительно раздела имущества. При этом 72-летний юморист и 65-летняя заслуженная артистка России официально о намерении развестись не заявляли, отмечает life.ru.