Гражданин США доплыл на лодке до Чукотки и попросил политического убежища в РФ

11:43 | 3.08.2018

Российские пограничники задержали в чукотском селе Лаврентия гражданина США, приплывшего к российским берегам с Аляски на лодке. Незваный гость попросил предоставить ему политическое убежище на территории России, передает «Интерфакс».



«Иностранец рассказал, что рыбачил и охотился на побережье Аляски и решил уплыть в Китай, но попал в Россию», — сообщил агентству человек, знакомый с ситуацией.



В ближайшее время иностранца доставят в Анадырь для дальнейшего разбирательства. Кроме того, есть подозрения, что задержанный страдает психическим расстройством.