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Россия и мир


11:43 | 3.08.2018

Гражданин США доплыл на лодке до Чукотки и попросил политического убежища в РФ

Российские пограничники задержали в чукотском селе Лаврентия гражданина США, приплывшего к российским берегам с Аляски на лодке. Незваный гость попросил предоставить ему политическое убежище на территории России, передает «Интерфакс».

«Иностранец рассказал, что рыбачил и охотился на побережье Аляски и решил уплыть в Китай, но попал в Россию», — сообщил агентству человек, знакомый с ситуацией.

В ближайшее время иностранца доставят в Анадырь для дальнейшего разбирательства. Кроме того, есть подозрения, что задержанный страдает психическим расстройством.

© «Вечерние Ведомости»

 


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