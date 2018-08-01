В Канаде покончил с собой Рик Дженест, известный под псевдонимом Zombie Boy

11:36 | 3.08.2018

Канадец Рик Дженест, известный под псевдонимом Zombie Boy, покончил с собой на 33-м году жизни. Об этом сообщает Radio Canada со ссылкой на полицейское управление города Монреаль. Сообщается, что Дженест страдал от проблем с психическим здоровьем и не смог с ними справиться.



Как напоминает russian.rt.com, Дженест прославился многочисленными татуировками, изображающими скелет человека. Он был лицом рекламной кампании тонального крема и выходил на подиум в костюмах итальянского дизайнера Николы Формичетти. Кроме того, Zombie Boy сыграл эпизодическую роль в фильме «47 ронинов», а также снялся в клипе певицы Леди Гаги Born This Way.