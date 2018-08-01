Россия и мир
11:36 | 3.08.2018
В Канаде покончил с собой Рик Дженест, известный под псевдонимом Zombie Boy
Как напоминает russian.rt.com, Дженест прославился многочисленными татуировками, изображающими скелет человека. Он был лицом рекламной кампании тонального крема и выходил на подиум в костюмах итальянского дизайнера Николы Формичетти. Кроме того, Zombie Boy сыграл эпизодическую роль в фильме «47 ронинов», а также снялся в клипе певицы Леди Гаги Born This Way.
© «Вечерние Ведомости»
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