В возрасте 84 лет скончался заслуженный артист России Юрий Мартынов

11:31 | 3.08.2018

Советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России Юрий Мартынов скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщили 2 августа в Государственном театре киноактёра.



Причиной смерти заслуженного артиста России Юрия Мартынова стала остановка сердца. Об этом сообщает Пятый канал. Также отмечается, что артист умер в своей квартире.



Как отмечает РБК, Мартынов родился в 1934 году. В 1958 году окончил ВГИК. За свою карьеру сыграл более чем в 120 фильмах, среди которых — «Вокзал для двоих», «Тот самый Мюнхгаузен», «Неуловимые мстители» и другие.



Прощание с Юрием Мартыновым состоится четвертого августа. Его похоронят в Пушкинском районе Московской области.