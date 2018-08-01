В верхнюю палату Конгресса США внесли законопроект о новых санкциях в отношении России

11:26 | 3.08.2018

Сенаторы внесли в верхнюю палату Конгресса США законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России, сообщает Reuters. Документ предполагает ввод ограничений в отношении ряда российских политиков. Кроме того, будут введены ограничения против нового госдолга России, а также сделок, которые связаны с инвестициями в проекты с поддержкой от российских госкомпаний.



Предлагается также организовать национальный центр, который займется борьбой с российской дезинформацией. Причиной введения новых ограничений инициаторы проекта называют очередные попытки России вмешаться в выборы в США и действия в Сирии и на Украине, пишет РИА «Новости».