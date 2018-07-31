В интернете высмеяли фото Меланьи Трамп в саду Белого дома

17:04 | 2.08.2018

В интернете высмеяли неудачное фото супруги американского президента Меланьи Трамп, на котором автор снимка «застал» ее за садоводством. Пользователи заметили, что первая леди была одета в дорогую рубашку и новые кеды марки Converse, что, как посчитали пользователи Twitter, подчеркивало дистанцию между ней и простой работой. Пользователи также усомнились в том, что Меланья Трамп имеет представление об уходе за садом. Они также пишут о том, что она создала видимость работы на камеру, а ее поза говорит о неприспособленности к труду.