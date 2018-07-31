Мосгорсуд признал законным арест учёного из ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева

16:58 | 2.08.2018

Мосгорсуд признал законным арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева и оставил его под стражей.



Ранее Кудрявцев был арестован по подозрению в государственной измене, он подозревается в передаче секретных сведений Фон Кармановскому институту гидродинамики из Бельгии.



Сам ученый не признает себя виновным, заявил РИА Новости в четверг его адвокат Евгений Смирнов. «Вину он не признает и не дает показаний. Он не понимает, в чем его обвиняют», — сказал Смирнов.